Дочь Сущенко рассказала об условиях его пребывания в российской колонии

Новости Украины: Условия содержания украинского журналиста Романа Сущенко в колонии Кировской области улучшились, но он не получает корреспонденцию и его не выводят к телефону.

Дочь Юлия Сущенко рассказала подробности длительного свидания с отцом, украинским журналистом Романом Сущенко, которого незаконно удерживают в в колонии в Кировской области.

Девушка рассказала, что это первое за 2,5 года свидание с отцом для нее и ее мамы. Она сообщила, что отец сильно похудел, но чувствует себя более-менее нормально. Местный врач следит за его давлением.

Свидание длилось три дня и проходило в колонии в специальной комнате для длительных свиданий с заключенными.

Украинский журналист роман Сущенко рассказал родным, что бытовые условия его содержания в колонии улучшились. Его перевели в более теплую камеру и стали давать кипяток. Он это связывает с обращениями со стороны Посольства Украины в Москве и украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

Кроме того, дочь Сущенко поделилась, что остаются проблемы с совершением телефонных звонков - ему их обещают предоставить, однако не выводят к телефону. Кроме того, журналисту не отдают корреспонденцию. Поэтому, информацию он получает лишь эпизодически, во время посещений.

Защитник Марк Фейгин подвел итоги длительной встречи украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью.

"Можно подводить итоги состоявшегося длительного свидания Романа Сущенко с родными. Сам факт того, что право на это удалось получить в течение двух месяцев, а также то, что Роману за этот период улучшили бытовые условия – он находится в безопасном месте, с подведенной электрической розеткой – можно оценивать положительно. Как и то, что его регулярно посещают члены местной ОНК (Общественной наблюдательной комиссии, - прим. ред.), консул, родственники, защитники", - сказал Фейгин.

Фейгин считает, что возобновление переговоров об обмене Сущенко до президентских выборов в Украине крайне проблематично, так как для РФ украинские политзаключенные являются заложниками, с помощью которых можно манипулировать, оказывать воздействие на противную сторону. Такие условия требуют консолидированной жесткой позиции Запада в отношениях с Кремлем, переходу к ультимативной форме разговора в гуманитарных вопросах.