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ГПУ завершила досудебное расследование "дела Арбузова"

ГПУ завершила досудебное расследование &quot;дела Арбузова&quot;
12:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокуратура Украины завершила расследование "дела Арбузова" о растрате 220млн грн НБУ.

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины завершил досудебное расследование дела бывшего главы Национального банка Украины Сергея Арбузова, сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено досудебное расследование дела бывшего главы Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Арбузова, которому инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн грн", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Он добавил, что после ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд.

Вместе с тем, в отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины конкретизировали, что завершено досудебное расследование по подозрению экс-главы НБУ в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

"Указанному лицу инкриминируется совершение в период 2011-2013 годов растраты чужого имущества в особо крупных размерах - средств НБУ в сумме 220 млн грн при создании вопреки положений закона "О Национальном банке Украины" и закона "О телевидении и радиовещании" за счет активов этого особого центрального органа государственного управления подконтрольной телерадиоорганизации ООО "Банковское телевидение", совершенного путем злоупотребления своим служебным положением в составе преступной организации", - говорится в опубликованном на сайте Генпрокуратуры в четверг сообщении.

В ведомстве отметили, что вышеуказанные действия бывшего главы НБУ привели к потере Нацбанком активов на вышеуказанную сумму и были уменьшены его возможности реального проведения государственной денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение стабильности гривни.

Сергей Арбузов руководили Нацбанком Украины в период президентства Виктора Януковича с конца 2010 года по начало 2013 года.

27 ноября 2018 года в газете "Урядовый курьер" были опубликованы повестки, согласно которым экс-главы НБУ С.Арбузов и Игорь Соркин, а также экс-первый замглавы НБУ Юрий Колобов, позже возглавлявший Минфин, вызывались в Генпрокуратуру Украины для проведения следственных и процессуальных действий на 30 ноября, 3, 4 и 5 декабря того года.

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Как следует из повесток, речь шла об уголовном деле, в котором бывших высокопоставленных должностных лиц НБУ подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины) при создании телеканала "Банковское телевидение" (БТБ), на финансирование которого в 2011-2013 годах было направлено 220 млн грн.

Помимо этого, в Генпрокуратуру по этому делу на эти же даты вызваны также экс-замглавы НБУ Александр Ткаченко, экс-директор генерального экономического департамента НБУ Игорь Шумило и экс-советник главы НБУ Марта Гримская.

О подозрении экс-главе НБУ в расхищении около 120 млн грн при создании БТБ Генпрокуратура сообщила еще в мае 2014 года. В повестках уголовное дело датировано 18 мая 2018 года, однако согласно множеству определений в базе судебных решений уголовное дело под таким же номером было возбуждено 18 мая 2015 года.

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НБУ, ГПУ, Сергей Арбузов, Генпрокуратура.
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