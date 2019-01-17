Facebook удалил более 100 страниц созданных в РФ, которые писали об Украине

Новости Украины: Facebook удалил более 100 страниц и аккаунтов, созданных в РФ и участвовавших в "скоординированом недостойном поведении" в Украине.

Компания Facebook удалила 107 страниц, групп и учетных записей Facebook, а также 41 учетную запись Instagram, созданных в России и действующих в Украине, за участие в скоординированном недостоверном поведении, сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер во время конференц-сall в четверг.

"Лица, стоящие за этими учетными записями, в основном представлялись украинцами и использовали разные фиктивные учетные записи, одновременно делясь местными украинскими новостями на различные темы, такими как погода, протесты, НАТО и состояние здоровья в школах. Мы выявили некоторые технические совпадения с деятельностью в России, которую мы наблюдали до промежуточных выборов в США", - сообщил он.

Как отметил Натаниэль Глейхер, речь идет о 26 страницах, 77 учетных записях Facebook и 4 группах, а также 41 учетной записи Instagram. Общий охват аудитории: около 180 тыс. пользователей Facebook и более 55 тыс. пользователей Instagram были подписчиками одной или нескольких из этих страниц.

Затраты на рекламу составили около $25 тыс. в Facebook и Instagram и оплачивались в российских рублях. Первая публикация появилась в январе 2018 года, а последняя - в декабре 2018 года.

"Мы еще не завершили обзор органического контента, поступающего с этих аккаунтов", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы было заблокировано 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые, как предполагается, используются для "скоординированного недостойного поведения".