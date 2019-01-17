Правовой комитет посоветовал ВР закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО

Новости Украины: Правовой комитет рекомендовал Раде закрепить в Конституции курс на членство Украины в ЕС и НАТО.

Правовой комитет рекомендовал ВР принять закон относительно стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР поддержать за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), регистрационный № 9037. Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию", - сообщил заместитель председателя Комитета Василий Яницкий.

Напомним, Петр Порошенко убежден, что Украина уверенно движется к членству в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.