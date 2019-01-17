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У экономической подгруппы ТКГ по Донбассу сменился координатор

У экономической подгруппы ТКГ по Донбассу сменился координатор
21:39 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины: Сайдик сообщил о смене координатора экономической подгруппы по Донбассу.

Работу экономической подгруппы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу будет координировать бывший посол Германии в РФ Ульрих Бранденбург, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Сегодняшнее заседание стало последним для координатора (экономической - ред.) подгруппы господина Пэра Фишера", - заявил М.Сайдик журналистам в четверг в Минске.

По его информации, новым координатором экономической подгруппы стал бывший посол Германии в России Ульрих Бранденбург.

"Уверен, его огромный профессиональный опыт будет способствовать дальнейшей успешной работе экономической подгруппы", - подчеркнул спецпредставитель.

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Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Мартин Сайдик, ТКГ, Ульрих Бранденбург.
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