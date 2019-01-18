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Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится

Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
08:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Верховная Рада приняла закон „О социальных услугах”, которым разрешила привлекать негосударственные организации к предоставлению социальных услуг.

За соответствующий законопроект (№4607) проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. Первый заместитель председателя Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Максим Бурбак на заседании парламента отметил, что данным законопроектом вводится новая классификация социальных услуг, новые подходы к оплате социальных услуг, исходя из дохода лица, а не наличия лиц, которые могут помочь.

Он также отметил, что предусмотрено расширить круг предоставителей социальных услуг за счет привлечения негосударственных организаций. Кроме того, по словам Бурбака, законопроектом предусмотрена возможность проведения конкурсов для предоставления социальных услуг. Он подчеркнул, что речь идет о новой редакции закона о социальных услугах и внесении изменений в восемь законодательных актов Украины. Согласно пояснительной записке, законопроектом определяются права и обязанности получателей социальных услуг, а также предусмотрены основания для определения лиц, семей, нуждающихся в социальных услугах.

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"Основной целью является совершенствование действующего законодательства, в том числе в части администрирования социальных услуг, повышение статуса социальных работников и других специалистов, оказывающих социальные услуги, обеспечение защиты прав лиц, получающих социальные услуги, расширение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации предоставления социальных услуг по месту жительства лиц, получающих такие услуги", - говорится в документе.

Как сообщалось, в марте 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона „О социальных услугах”.

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Верховная Рада, Максим Бурбак, Соцуслуги, О социальных услугах.
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