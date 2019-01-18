Фракция "НФ" исключила нардепа Тимошенко за намерение идти в президенты

Новости Украины: Народного депутата Юрия Тимошенко исключили из фракции "Народный фронт" за намерение баллотироваться на пост президента Украины.

Пресс-служба фракции "Народный фронт" сообщила, что народного депутата Юрия Тимошенко исключили из фракции.

По словам руководителя фракции Максима Бурбака, причиной такого решения стало неоднократное нарушение дисциплины нардепом, а также потеря связи с депутатской фракцией.

Во время вечернего заседания Верховной Рады, спикер Андрей Парубий зачитал с трибуны официальное сообщение фракции об этом.

Народный депутат фракции "Народный фронт" Леонид емец на своей странице в Facebook рассказал, что неформальной причиной такого решения стало намерение нардепа Юрия Тимошенко зарегистрироваться кандидатом в президенты.

Емец добавил, что Юрий Тимошенко получил деньги на залог, чтобы баллотироваться на должность президента Украины.

Примечательно, что инициалы Тимошенко Юрия Владимировича полностью совпадают с инициалами главной соперницы Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах - Тимошенко Юлии Владимировны.

Напомним, по результатам недавнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), лидером президентского рейтинга остается лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, на втором месте - шоумен Владимир Зеленский, закрывает тройку действующий президент Украины Петр Порошенко. Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины происходили в ноябре и респонденты могли выбирать из 37 фамилий кандидатов, то 11,9% (21,2% среди тех, кто определился со своим выбором) проголосовали бы за Ю.Тимошенко, 8,2% (14,6%) – за шоумена Владимира Зеленского, 6,5% (11,6%) – за действующего президента Украины Петра Порошенко, 6,2% (11%) – за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко.