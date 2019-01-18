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Пятница, 18.01.2019
МИД Германии: Строительство &quot;Северного потока-2&quot; уже не остановить
МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить
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МИД Германии: Строительство "Северного потока-2" уже не остановить

МИД Германии: Строительство &quot;Северного потока-2&quot; уже не остановить
10:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел Германии убеждены, что строительству газопровода "Северный поток-2" уже ничто не помешает.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительству газопроводу "Северного потока - 2" не помешают даже санкции США, Россия может самостоятельно завершить сооружение газопровода, сообщило DW.

"Санкции США могут вынудить западные фирмы выйти из проекта "Северный поток-2". Это, однако, не помешает России самостоятельно завершить сооружение газопровода, считает Хайко Маас", – говорится в сообщении на сайте издания в четверг.

Он считает, что сейчас при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита, но они потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод.

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"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", – заявил Х.Маас.

Также глава германской дипломатии отметил, что есть опасения относительно поставок газа через территорию Украины после запуска газопровода.

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Германия, Газопровод, Берлин, МИД Германии, Хайко Маас, Северный поток-2.
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