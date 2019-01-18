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МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ

МИД Украины: У нас нет никаких дипотношений с РФ
13:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook/klimkin

Новости Украины: Украина стремится к прекращению дипломатических отношений с Россией, но пока не может этого сделать.

Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, а существующие контакты сведены к абсолютному минимуму, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с Российской Федерацией, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, как только мы ее найдем, мы обязательно ее применим", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

По его словам, в настоящее время проходят консультации с представителями стран, которые бы могли представлять интересы Украины по защите украинских граждан, находящихся на территории Российской Федерацией.

"Мы проводим консультации с некоторыми из наших друзей относительно возможности, чтобы они представляли (Украину – ред.), но не буду называть страны, поскольку это, в том числе, вопрос вежливости, но тем не менее это сумасшедший объем работы… И пока что ни одна из них не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы", - рассказал П.Климкин.

Закон о прекращении "дружбы" с Россией вступил в силу

Он также напомнил, что более 2,5 миллионов украинских граждан находятся в Российской Федерации.

"Меня очень часто спрашивают о дипломатических отношениях с Российской Федерацией. Это важный момент, но давайте поймем: больше 2,5 млн украинцев находятся в Российской Федерации, 70 политзаключенных и на территории РФ, и на территории оккупированного Крыма, сейчас (появились) наши парни-военнопленные. Конечно, мы проводили консультации с некоторыми нашими партнерами, друзьями о возможности, чтобы они представляли наши интересы. Не буду называть страны, потому что это вопрос вежливости. Но это безумный объем работы, именно безумный. И пока что ни одна из них не готова даже примерно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы", - сказал он.

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Россия, МИД России, МИД Украины, Павел Климкин.
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