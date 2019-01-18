Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля

Новости Украины: В течение девятой сессии VIII созыва Верховная Рада приняла 140 положительных решений.

Сегодня, 17 января, спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл девятую сессию парламента VIII созыва 25 января.

Закрывая сессию в конце пленарного заседания в пятницу, председатель парламента Андрей Парубий выступил с заключительным словом, в котором подвел итоги минувшей сессии.

По его словам, 75 законов были приняты в целом.

"Во время сессии было принято 140 положительных решений. Из них 75 законов принято в целом, включая и только что подписанный мной закон (о переходе церковных общин в ПЦУ, - ред.). Приняты в первом чтении - 20 законопроектов и 45 постановлений Верховной рады. Это просто цифры, но за каждым из этих законов стоят судьбы людей и судьба государства", - заявил Парубий.

К закрытию последнего заседания текущей сессии зале осталось до ста народных депутатов, что больше, чем традиционно к окончанию пленарных заседаний по пятницам. После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Согласно календарному плану, на следующей неделе у народных депутатов - "работа в комитетах, комиссиях и фракциях".

Стоит отметить, что открытие новой, десятой, сессии парламента состоится 5 февраля.