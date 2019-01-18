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Встреча в "нормандском формате" перед выборами возможна, но при условии

Встреча в &quot;нормандском формате&quot; перед выборами возможна, но при условии
16:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия для встречи в «нормандском формате».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в «нормандском формате» возможна при условии согласования с ФРГ и Францией повестки дня урегулирования на Донбассе.

Как передает корреспондент, об этом Климкин заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

«Я считаю, что встреча, несмотря на очень сложную атмосферу и уклон на выборы, на дестабилизацию во время выборов (в Украине - ред), все равно нужна. Готовы принимать в ней участие, если мы все вместе с Германией и Францией сможем согласовать реальную повестку дня, не «болтовню» какую-то обычную, а реальную повестку дня. Будем смотреть», - заявил глава МИД.

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«В этом году я сказал и нашим немецким друзьям, и нашим французским друзьям - мы готовы к такой встрече. Нашими основными темами будет безопасность, причем безопасность не только на Донбассе, но и безопасность относительно Азовского моря и Керченского пролива, о свободе судоходства», - заявил он.

Также Климкин отметил, что во время встречи необходимо обсудить освобождение политзаключенных и военнопленных и «дальнейшее видение для оккупированного Донбасса».

Климкин отметил, что «сейчас уже в ОБСЕ все прекрасно понимают, что нужна миссия ООН или совместная миссия ОБСЕ и ООН».

По словам министра, такая встреча нужна в контексте обсуждения событий в Керченском проливе и противодействия «российской ползучей оккупации Азовского моря».

«Конечно российская позиция играть на выборах означает, что «нормандский формат» будет функционировать только на экспертном уровне. Вы прекрасно понимаете, что сегодня Россия не позволяет этому (нормандскому - ред) формату достичь результата, хотя есть видение, что нужно делать, оно поддерживается», - убежден глава МИД Украины.

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Все по теме:

Украина, Франция, ФРГ, ОБСЕ, Донбасс, МИД Украины, Павел Климкин, Нормандский формат, Азовский кризис.
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