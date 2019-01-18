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Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам

Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
17:42 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости Украины: В ЕС ожидают от парламента быстрого принятия законопроекта об облегчении голосования переселенцами.

В ЕС ожидают быстрого принятия закона, который облегчит голосование внутренним переселенцам в Украине на всех выборах.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Приветствуем решение комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, который вчера одобрил законопроект, направленный на облегчение голосования внутренними перемещенными лицами на всех выборах, и мы надеемся на скорое принятие закона", - заявили в представительстве Евросоюзе.

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Накануне комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроект №6240 "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)".

Законопроект имеет целью обеспечить возможность мобильным внутри государства гражданам и внутренне перемещенным лицам реализовать избирательные права на выборах всех уровней.

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Верховная Рада, Украина, ЕС, Переселенцы, ВПЛ, Выборы 2019.
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