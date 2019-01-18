Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам

Новости Украины: В ЕС ожидают от парламента быстрого принятия законопроекта об облегчении голосования переселенцами.

В ЕС ожидают быстрого принятия закона, который облегчит голосование внутренним переселенцам в Украине на всех выборах.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Приветствуем решение комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, который вчера одобрил законопроект, направленный на облегчение голосования внутренними перемещенными лицами на всех выборах, и мы надеемся на скорое принятие закона", - заявили в представительстве Евросоюзе.

Накануне комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроект №6240 "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)".

Законопроект имеет целью обеспечить возможность мобильным внутри государства гражданам и внутренне перемещенным лицам реализовать избирательные права на выборах всех уровней.