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Суббота, 19.01.2019
Мониторинговая миссия в Керченском проливе: Украина и ФРГ согласовали встречу экспертов
Мониторинговая миссия в Керченском проливе: Украина и ФРГ согласовали встречу экспертов
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Мониторинговая миссия в Керченском проливе: Украина и ФРГ согласовали встречу экспертов

Мониторинговая миссия в Керченском проливе: Украина и ФРГ согласовали встречу экспертов
00:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украина и Германия договорились о встрече экспертов по обсуждению мониторинговой миссии в Керченском проливе.

Министры иностранных дел Украины и ФРГ - Павел Климкин и Хайко Маас - согласовали встречу на уровне экспертов для обсуждения общего видения мониторинговой миссии в Керченском проливе.

"Мы договорились, что у нас будет встреча экспертов - притом, очень быстро. Тут есть и политические, и юридические, и технические вопросы. Если у нас будет совместное видение, то мы сможем дальше работать с российской стороной", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в пятницу в Киеве.

В свою очередь министр иностранных дел Германии убеждён, что удастся договориться о таком мониторинге. По его словам, необходимо провести деэскалацию в регионе Азовского моря.

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"Это является очагом опасностей и для региона, и для вовлечённых сторон, которые могут иметь долгосрочные последствия", - разъяснил министр.

Х.Маас уточнил, что немецкая и французская стороны готовы взять на себя расходы по обеспечению мониторинговой миссии.

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Все по теме:

Германия, Керченский пролив, Павел Климкин, Мониторинговая миссия, Хайко Маас.
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