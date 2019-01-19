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Маас рассказал о позиции Германии по "Северному потоку - 2"

Маас рассказал о позиции Германии по &quot;Северному потоку - 2&quot;
01:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: По словам главы МИД ФРГ, российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток -2" политическим, и настаивает на сохранении транзита через Украину.

"Мы не считаем ("Северный поток -2" - Ред.) политическим проектом, в который привлечены многие европейские предприятия - не только из Германии... Транзит через Украину должен быть сохранен", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.

Как Северный поток-2 повлияет на переговоры Украина-ЕС-РФ

Министр также отметил, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путём создания газового консорциума.

"У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности принимать участие в консорциуме", - добавил он.

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Германия, Россия, Хайко Маас, Северный поток-2.
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