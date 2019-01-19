Маас рассказал о позиции Германии по "Северному потоку - 2"

Новости Украины: По словам главы МИД ФРГ, российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток -2" политическим, и настаивает на сохранении транзита через Украину.

"Мы не считаем ("Северный поток -2" - Ред.) политическим проектом, в который привлечены многие европейские предприятия - не только из Германии... Транзит через Украину должен быть сохранен", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.

Министр также отметил, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путём создания газового консорциума.

"У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности принимать участие в консорциуме", - добавил он.