Скачать
Суббота, 19.01.2019
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника

Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом

Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
10:18 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что популистские обещания некоторых политиков касательно снижения цены на газ для украинцев опасны.

Популистские обещания некоторых политиков о снижении цены на газ для украинцев в разы просто опасны. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече с общественностью города Золотоноша и Золотоношского района, сообщает пресс-служба главы государства.

"А зачем сейчас обещать? Чего же вы тогда зафиксировали цену 450 долларов за тысячу кубов, что почти вдвое превышает то, что платит Украина сейчас? .. В этом есть очень большая опасность - или кремлевской пятой колонны, или популистов, которые пытаются обмануть популизмом", - сказал Президент.

Он отметил, что если ранее за рубежом закупались от 20 до 30 миллиардов кубометров газа, тогда как согласно контракту с Газпромом Украина была обязана покупать 50 млрд м3 топлива, то "в 2017 году мы купили только 14 млрд м3, а в 2018 - только 10 млрд м3".

По словам Президента, если сравнить законтрактованные 50 млрд м3 и 10 млрд м3 сейчас, возникает вопрос: куда шли 40 миллиардов разницы? "В кормушку коррупции, которую нашими усилиями мы остановили в энергетическом секторе", - подчеркнул Президент.

Ранее руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил на пресс-конференции, что за десять лет действия контрактов на поставку и транзит газа с российским "Газпромом" необратимые убытки для Украины достигли 32,1 млрд долл. США.

Насалик рассказал, на сколько подорожал газ за 2 года

Как известно, в январе 2009 года тогдашние премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и премьер-министр РФ Владимир Путин подписали контракт на поставку и транзит газа. Базовая цена за 1 тыс. кубометров газа устанавливалась на уровне 450 долл., а ее пересмотр должен был осуществляться ежеквартально, в связи с привязкой цены газа к средней цене нефти за 9-месячный период.

Украина обязывалась покупать 52 млрд кубометров газа ежегодно, а в случае недобора этих объемов применялась санкция "бери или плати".

Одновременно был подписан транзитный контракт, в котором тариф на транспортировку газа в Европу фиксировался на 10 лет в обмен на 20% скидки на газ, которая действовала только в 2009 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинцы, Опасность, Петр Порошенко, Снижение цены на газ, Популистские обещания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
02 Гороскоп на сегодня, 19 января 2019: все знаки Зодиака
03 Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
04 Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
05 Следующий бой Усика состоится в апреле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
&quot;Шатдаун&quot;: Трамп сделает &quot;важное объявление&quot;
"Шатдаун": Трамп сделает "важное объявление"
Крещение Господне 2019: праздник Богоявление у православных христиан
Крещение Господне 2019: праздник Богоявление у православных христиан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь