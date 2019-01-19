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Дещица рассказал, как "украинская поправка" повлияет на диалог с Польшей

Дещица рассказал, как &quot;украинская поправка&quot; повлияет на диалог с Польшей
11:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Посол Украины в Польше Андрей Дещица выразил надежду, что польский закон об ИНП переведет диалог между странами в конструктивное русло.

Решение Конституционного суда Польши о признании "украинской" поправки в законе об Институте национальной памяти (ИНП) РП неконституционным является аргументом для перевода украинского-польского диалога в конструктивное русло. Об этом  заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Я надеюсь, что это решение Конституционного суда Польши будет дополнительным аргументом, чтобы перевести диалог в русло более прагматического и конструктивного сотрудничества", - заявил Дещица.

По его словам, польский суд принял "справедливое решение", которое позволит укрепить диалог историков.

Он обратил внимание, что сразу после принятия этого решения судом Президент Украины поблагодарил президента Польши за эту инициативу.

Как отмечалось, Конституционный суд Польши признал изменения в закон об ИНП РП, касающиеся положений об "украинских националистах" и "Восточной Малопольше" противоречащими Конституции страны.

Изменения в закон об ИНП Польши, который был принят в парламенте в конце января прошлого года и подписан президентом в начале февраля, вступил в силу 1 марта 2018 года. Им предусматривалось, в частности, наказание штрафом и тюремным заключением до трех лет лиц, в том числе иностранцев, которые будут обвинять Польшу и польский народ в преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны. Эта поправка вызвала резкую критику в Израиле и США.

Также законом предусматривалось уголовное преследование за отрицание "преступлений украинских националистов" против граждан Польши в период с 1925 по 1950 годы, которое заключалось в "применении насилия, террора или иных форм нарушения прав человека в отношении отдельных людей или населения".

Суд Польши признал неконституционной "украинскую" поправку к закону об ИНП

Данные положения также предусматривали, что этим преступлением был "геноцид против граждан Второй Речи Посполитой на Волыни и в Восточной Малопольше". Эта поправка вызвала негативную реакцию в Украине. Президент Польши Анджей Дуда в феврале попросил Конституционный суд РП изучить конституционность в том числе и "украинской" поправки.

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Украина, Польша, Диалог, Андрей Дещица, Конструктивный, Закон об ИНП.
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