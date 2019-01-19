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Выборы 2019: Аваков рассказал о нарушениях закона во время предвыборной агитации

Выборы 2019: Аваков рассказал о нарушениях закона во время предвыборной агитации
15:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что с начала избирательной кампании зафиксировано 91 обращение о нарушениях во время проведения предвыборной агитации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что с начала избирательной кампании, которая стартовала 31 декабря 2018 года в МВД и Нацполицию поступило 91 обращение от общественных организаций и граждан касательно нарушений во время проведения предвыборной агитации.

Сообщается, что по двум эпизодам начато уголовное производство по статье "хулиганство".

На данный момент нарушения зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Киевской областях и городе Киеве в пользу зарегистрированных кандидатов в президенты: Сергея Каплина, Анатолия Гриценко, Валентина Наливайченко, Евгения Мураева, Андрея Садового и Игоря Шевченко.

Аваков сообщил о задержании в Херсоне председателя областной организации Социалистической партии, глава которой Илья Кива публично объявил о своем участии в выборах Президента.

Полиция проводит проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты "Новый день", драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа.

Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния по статье хулиганство и будет избрана мера пресечения.

Глава МВД подчеркнул, что это недопустимый пример избирательной активности. В таких случаях Нацполиция будет действовать по предельно жесткой границе закона.

Чиновник подчеркнул, что избирательная кампания должна проходить спокойно и мирно – без выстрелов, слезоточивого газа и силовых акций.

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Также зафиксированы многочисленные сигналы о формировании избирательных "сеток" и организации "каруселей" по скупке голосов за наличные "черные" деньги. В МВД и Нацполиция тщательно изучает эту информацию, но подкупа избирателей и скупки голосов Аваков пообещал что не будет.

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Все по теме:

Избирательная кампания, Нарушение, Предвыборная агитация, МВД Украины, Арсен Аваков, НПУ, Выборы 2019.
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