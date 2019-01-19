Активисту Бекирову в оккупированном Крыму дали лекарства, которые ему запрещены

Новости Украины: В оккупированном Симферополе арестованному активисту Эдему Бекирову в больнице давали лекарства, которые могут нанести вред здоровью.

Арестованному в оккупированном Крыму активисту Эдему Бекирову с инвалидностью первой группы в больнице давали лекарства, которые могут навредить здоровью. Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа со ссылкой на дочь крымскотатарского активиста Элеонору Бекирову.

Так, по ее словам, в больнице им. Семашко в Симферополе, куда Бекирова привозили из СИЗО, врачи сделали укол инсулина, который ему противопоказан.

"Весь первый день своего пребывания в Семашко он провел в коридоре. На следующий день его перевели в отделение эндокринологии. Чтобы сбить сахар, ему укололи инсулин. Хотя мы за все 18 лет его болезни ни разу не кололи ему инсулин. Они сделали ему укол, хотя инсулин ему противопоказан, потому что он будет влиять на сердечные заболевания. Помимо диабета и ампутированной ноги у него еще четыре шунта в сердце", - сообщила дочь активиста.

Кроме того, по ее словам, за время пребывания в СИЗО у отца появилась еще одна рана на ноге, также на ранах появился гной, все это может привести к заражению крови.

По ее информации, в Симферопольском СИЗО сейчас невозможно принимать лекарства, которые были ему назначены врачами украинского Института сердца.

«Все лекарства для больных в СИЗО должны быть сертифицированы в РФ. Чтоб сделать новое назначение, они должны были провести комплексное обследование и собрать консилиум врачей. А потом уже говорить о курсе лечения. Отец провел в Симферопольской больнице три дня. Они просто не успели бы провести это обследование за такой короткий срок. Они ему инсулин вкололи, сахар упал и врач сказал, что он больше не нуждается в медицинской помощи», отметила она, добавив, что сейчас отец находится в спецблоке СИЗО.

Как сообщалось, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в оккупированный Крым навестить 78-летнюю мать.

Бекирова обвинили в хранении и передаче "секретному свидетелю" 14 килограммов боеприпасов и оружия. 13 декабря в отношении активиста "суд" избрал меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО до 11 февраля.

Родные Бекирова сообщили об угрозе его жизни. Известно, что у активиста - сахарный диабет и ампутирована нога, из-за чего необходимо постоянно делать перевязки. 15 декабря Бекирова перевели из СИЗО Симферополя на медицинское освидетельствование в отделение эндокринологии Республиканской клинической больницы имени Семашко. Через три дня Бекирова вернули из больницы в СИЗО.