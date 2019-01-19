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Суббота, 19.01.2019
Горбулин: Активность Кремля - следствие излишне &quot;аккуратной&quot; политики ЕС
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Горбулин: Активность Кремля - следствие излишне "аккуратной" политики ЕС

Горбулин: Активность Кремля - следствие излишне &quot;аккуратной&quot; политики ЕС
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Агрессия Кремля является следствием "аккуратной" политики Европы.

Активность Кремля, в том числе и военная, - это следствие чрезмерно "аккуратной" европейской политики безопасности, поэтому Россия и продолжает безнаказанно организовывать протесты в зарубежных странах.

Об этом написал первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин в статье, опубликованной в "Зеркале недели. Украина".

"Активность Кремля - прямое следствие такой излишне "аккуратной" европейской политики в сфере безопасности. Москва охотно и безнаказанно подключается к организации протестов в ряде стран континента. Тестирование политической стабильности Европы идет полным ходом", - подчеркнул Горбулин.

По его словам, нынче США находятся в сложной ситуации. «Предновогодняя громкая отставка министра обороны Мэттиса - симптом серьезной проблемы, которую США не смогли решить и через два года после президентских выборов: Трамп находится в клинче со значительной частью американского политического истеблишмента. За два года Конгресс сделал немало, чтобы ограничить хозяина Белого дома в принятии стратегических решений во внутренней и внешней политике. Однако есть пределы и такого контроля, и Трамп их почувствовал», - подчеркнул Горбулин.

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Он отметил, что во всем мире растут волны политического популизма и протестной активности.

«Вместе с тем Франция и Германия так погрузились в собственные проблемы, что окружающая реальность их, похоже, почти перестала беспокоить. 2018 год продемонстрировал: в Европе наблюдается системный кризис визионерства. Ощущение дезинтеграции Европы усиливается, чем активно пользуется Москва. Европе и Западу в целом не хватает ресурса периода холодной войны - ощущения единства, сплоченности перед общей угрозой», - считает Горбулин.

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Украина, Кремль, РФ, Владимир Горбулин.
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