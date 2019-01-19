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Пленному украинскому моряку Сороке требуется осмотр

Пленному украинскому моряку Сороке требуется осмотр
17:21 Сегодня Телеграф Фото: sprotyv.info

Новости Украины: Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что пленному украинскому моряку Василию Сороке требуется медосмотр, в его раненой руке остались осколки, боль не проходит.

Украинскому моряку Василию Сороке, который находится в военном плену в РФ, требуется медосмотр. Об этом сообщил адвокат пленного Сергей Бадамшин на своей странице в соцсети.

"Раненая рука так и не восстанавливается. Болит. Отек не спал. Остались осколки. Требуется обследование, решение вопроса по операции и реабилитации", - пишет адвокат.

Сергей Бадамшин добавил, что огорчён безответственностью некоторых врачей. Несмотря на неоднократные обращения, рекомендации по реабилитации и восстановлению не дали, медицинские документы по заявлению не предоставлены.

Ранее сообщалось, что команда защитников пленных украинских моряков обжаловала продление ареста, который постановил Лефортовский районный суд Москвы.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

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Рука, Ранение, Обследование, осколки, Пленный украинский моряк, Василий Сорока.
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