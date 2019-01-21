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В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
11:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Страсбурге 21-25 января проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Заявки на подтверждение полномочий в заседании подали 45 национальных делегаций из 47 стран-членов.

В 2019 году в работе ПАСЕ не будет участвовать российская делегация, которая не подает заявку из-за наложенных на нее санкций. Также в январской сессии не заявлены полномочия делегатов от Боснии и Герцеговины, что связано с внутриполитической ситуацией в стране.

По проекту дня январской сессии, на четверг, 24 января, по срочной процедуре запланированы дебаты на тему: «Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности».

Среди других вопросов Ассамблея проведет дебаты и проголосует резолюции о роли общественных медиа в условиях дезинформации и пропаганды, а также свободы СМИ для обеспечения демократических выборов.

Делегаты ПАСЕ планируют принять рекомендации стран-членов по проведению объективных референдумов, проведут дискуссии по проблеме лишения гражданства как меры в борьбе с терроризмом, обсудят обеспечение прав национальных меньшинств.

Важные дебаты будут посвящены противодействию избежания безнаказанности лицами, которые подвержены персональным санкциям по так называемому «списку Магницкого».

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ПАСЕ также уделит внимание противодействию дискриминации при трудоустройстве и созданию надлежащих условий для трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями.

Во вторник, 22 января, украинская делегация в ПАСЕ проведет слушания, где поднимут проблему, посвященную противоправным действиям российской оккупационной власти в Крыму. Речь пойдет об обнародовании фактов депортации, насильственного перемещения украинских граждан в Крыму и колонизации полуострова со стороны России.

В среду, 23 января, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в рамках специального мероприятия в очередной раз напомнит международному сообществу об украинских политических заложниках Путина.

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По ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг, 24 января, сообщил глава делегации Верховной Рады в Ассамблее Владимир Арьев.

"Срочные дебаты в ПАСЕ с резолюцией относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге", - написал В.Арьев на своей странице в Facebook в понедельник.

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ПАСЕ, Совет Европы, Керченский пролив, Страсбург, Российская агрессия.
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