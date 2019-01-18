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Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив

Путин согласился допустить иностранных специалистов в Керченский пролив
13:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Путин согласился допустить германских и французских специалистов в Керченский пролив.

Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Он добавил, что некоторое время спустя А.Меркель попросила, чтобы германские специалисты приехали вместе с французскими, и на это В.Путин тоже согласился.

С.Лавров сообщил, что Х. Маас передал ему предложение, "которое "упаковывает" эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной".

"Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, но мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", - сказал российский министр.

Со своей стороны Х.Маас после этого уточнил, что только на переговорах в пятницу с С.Лавровым предложил, чтобы Германия и Франция занялись вопросами, связанными с обеспечением свободного прохода по Керченскому проливу. И что в связи с этим в Москве не могли располагать этой информацией заранее.

"Сегодня мы говорили о том, чтобы Германия и Франция как партнеры по "нормандскому" формату этим вопросом занялись", - сказал глава МИД Германии.

Россия продлила арест всем украинским морякам

Министр в очередной раз подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права проходить через Керченский пролив, которое соответствует всем международным обязательствам морского права и международным договорам.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Азовское море, Россия, Керченский пролив, Владимир Путин.
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