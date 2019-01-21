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Ляшко намерен ликвидировать премьер-министра и ввести смертную казнь

Ляшко намерен ликвидировать премьер-министра и ввести смертную казнь
14:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Собирающийся в президенты Украины депутат Олег Ляшко ратует за возвращение смертной казни в Украине.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступает за введение в Украине смертной казни за коррупцию, государственную измену и терроризм.

"На этот чрезвычайный период, в котором мы живём, Украина имеет полное право ради защиты своего будущего, ради защиты каждого украинца, ради защиты нас всех и будущих поколений мы имеем право как исключение ввести смертную казнь за коррупцию, за государственную измену и за терроризм. Я вынесу на референдум возвращение смертной казни за коррупцию", - заявил политик на XXII съезде возглавляемой им "Радикальной партии", который проходит в понедельник в Киеве и рассмотрит вопрос выдвижения О.Ляшко кандидатом в президенты.

Политик заявил, что в случае его избрания на этот пост выйдет с инициативой сократить количество народных депутатов с 400 до 250.

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"Я предложу ликвидировать должность премьер-министра Украины. Сегодня президент, правительство и парламент - как крыловские лебедь, рак и щука... Я предлагаю, чтобы президент, общеизбранный на выборах народом, возглавлял исполнительную ветвь власти", - озвучил инициативу лидер "Радикальной партии".

О.Ляшко также заявил, что у него есть план восстановления экономики, который позволит увеличить численность населения в стране.

Кроме того, он подчеркнул, что его программа направлена на преодоление бедности в стране.

На внеочередных президентских выборах в 2014 году за О.Ляшко проголосовали 8,32% избирателей (третье место после Петра Порошенко и Юлии Тимошенко).

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Украина, Олег Ляшко, Радикальная партия, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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