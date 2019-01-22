Ефремову в очередной раз продлили арест

Новости Украины: Суд продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Старобельский райсуд Луганской области в понедельник продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе фракции "Партия регионов" Александру Ефремову на 2 месяца.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Старобельский райсуд Луганщины сегодня продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову", - написала она.

Старобільський райсуд Луганщини сьогодні продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці екс-регіоналу Олександру Єфремову — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 21 января 2019 г.

Старобельский райсуд уже 15-й раз продлевает срок содержания под стражей Ефремову, его дело рассматривается в суде почти 2 года.

В декабре 2018 года суд продлил арест экс-главе "Партии регионов" до 31 января.

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. 1 августа Ефремова взяли под стражу.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".