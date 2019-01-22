Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ

Новости Украины: Петр Порошенко обещает подписать закон, определяющий механизм смены религиозными общинами подчиненности, в ближайшие дни.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый Верховной Радой закон который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности.

"На днях я подпишу закон, который будет гарантировать исключительно мирный и добровольный переходы парафий. В четкой, определенной законом Украины и процедуре", - сказал президент в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 17 января Верховная Рада на заседании 229 голосами приняла за основу и в целом доработанный проект закона №4128-д, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности.

Согласно закону, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Такое собрание могут созывать ее члены. Решение о смене подчиненности должно быть принято не менее чем двумя третями голосов от количества членов религиозной общины.

Часть общины, не согласная с таким решением, о смене подчиненности, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем). Такие изменения внесены в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" после голосования заявили о намерениях добиваться отмены этого закона через Конституционный суд и покинули сессионный зал парламента.