Филарет поблагодарил Порошенко за Томос

Новости Украины: Филарет на съезде партии "Батькивщина", который проходит во вторник в Киеве, призвал партию способствовать единению украинского народа.

Патриарх Филарет выразил благодарность Президенту Петру Порошенко за Томос.

Об этом он заявил во время съезда Всеукраинского объединения "Батькивщина", где должен быть выдвинут кандидат на должность президента.

"Долго мы боролись, требовали, и таки получили Томос. И 15 декабря на объединительном соборе мы объединились в единую Украинскую православную церковь. Над этим много потрудилась наша церковь Киевского патриархата, и президенты способствовали, начиная с первого президента Леонида Макаровича Кравчука, и Кучма писал письма Вселенскому патриарху, и особенно Виктор Андреевич Ющенко, но достиг этой цели нынешний президент - Петр Алексеевич Порошенко. И мы благодарим всех президентов, которые прилагали усилия, чтобы получить Томос. Это не вмешательство в церковные дела, а забота президентов о государстве. Потому что без единой церкви Украинского государства не может быть" - отметил Филарет.

В свою очередь, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила в Facebook, что это хороший публичный урок для лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Хороший публичный урок правды для Юлии Тимошенко, которая ни разу не сказала слова благодарности Президенту своей страны ни за Томос, ни за безвиз, ни за армию): Никогда публично не признала усилий Президента и его достижений - очевидных для всех", - написала Геращенко.

Она выразила уверенность, что, возможно, теперь Тимошенко признает заслуги Президента Порошенко, когда "сам Филарет благословил говорить правду".

Во вторник в Киеве проходит предвыборный съезд Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Очередные выборы президента запланированы на последнее воскресенье марта 2019 года.