Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к Поместной церкви Украины

Новости Украины: Киево-Печерская лавра должна перейти к Православной церкви Украины только законными методами без насилия.

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) рассказал, как государство должно вернуть Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру из рук Московского патриархата.

Как он отметил в интервью ТСН, насилие необходимо отбросить сразу, действовать нужно только законными методами.

"Насилие мы отбрасываем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как общество может перейти в Украинскую православную церковь. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию... Если они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся много чего, в частности и Лавры... Придется. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет. Ибо это святыня украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской",- подчеркнул Филарет.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.