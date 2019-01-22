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Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины

Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко торжественно вручил Почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету Звезду Героя Украины.

Президент Петр Порошенко вручил Звезду Героя Украины Почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету.

Церемония вручения высшей государственной награды состоялась на торжественном приеме по случаю Дня Соборности Украины, транслировавшемся в прямом эфире украинскими телеканалами.

 "Ваше святейшество, позвольте обратиться к вам со словами большого уважения. Вы были, есть и остаетесь духовным лидером украинского народа, и поэтому я принял решение присвоить вам высокое звание Героя Украины. Я подчеркиваю, что ваша награда абсолютно заслужена. Подчеркиваю, потому в условиях, когда во время моей каденции звание Героев (Украины - ред.) присвоено героям Небесной сотни и военным-героям, которые защищают украинскую землю, важность ваших поступков отнюдь не меньше, чем события на фронте ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что Филарет всю жизнь самоотверженно служил Церкви и украинскому народу и во времена атеистического советского режима боролся за право людей верить в Бога, а во времена независимости приложил огромные усилия для получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Филарет поблагодарил Порошенко за Томос

"Потрясает ваш пример чрезвычайной жертвенности, с которой вы пришли 15 декабря на Объединительный собор в Софии Киевской. Вы доказали всему миру, что" там, где два украинца, там три гетмана "- это не о нас; что украинцы способны объединяться ", - подчеркнул Президент.

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Патриарх, Филарет, Петр Порошенко, Звезда Героя Украины.
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