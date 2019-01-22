Генсек СЕ пригласил украинскую делегацию на "поговорить"

Новости Украины: Генсек Совета Европы Ягланд пригласил украинскую делегацию в ПАСЕ на эксклюзивную встречу.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проведет отдельную встречу с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом.

Об этом в кулуарах ПАСЕ рассказал журналистам народный депутат Григорий Логвинский, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"Завтра он нас пригласил на "поговорить". Это удивительно, ведь генеральный секретарь ранее не позволял себе каких-то особых приглашений для украинской делегации. Будет интересно послушать, какой будет тема разговора", - отметил Логвинский.

Он уточнил, что официально в приглашении говорится "об обмене мнениями".

Как известно, действующий генсек СЕ Ягланд поддерживает отмену санкций, введенных против российской делегации за оккупацию Крыма и агрессию против Украины.

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