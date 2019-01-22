В США ожидают изменения поведения России в отношении Украины

Новости Украины: В США хотят, чтобы РФ изменила свое поведение в отношении Украины.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявляет, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Российская Федерация изменила свое поведение в отношении Украины и международного сообщества в целом.

Об этом госсекретарь США заявил во время видеовключения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, нельзя сказать, что США и Россия обречены на соперничество после завершения «холодной войны». В частности, отметил он, США и Россия являются странами с самыми большими ядерными возможностями, и в Соединенных Штатах понимают, что Россия является «грозной страной в этом смысле».

По его убеждению, надо прилагать усилия, чтобы между странами происходил диалог с целью предотвращения распространения ядерного оружия и для надлежащего контроля за владением этим ядерным вооружением.

«Мы хотим, чтобы Россия приступила к изменению своего поведения - касается это Украины или влияния на выборы в Соединенных Штатах и влияния на выборы во всем мире», - подчеркнул Помпео.

Он считает, что «такое поведение не похоже на поведение стран, которые хотят быть частью международного сообщества».

«И мы надеемся, что она (РФ) вернется к правильному курсу и комплексу мероприятий, который приведет её на путь к верховенству права и свободы. Если Россия осуществит эти шаги, то я уверен, что наши два государства смогут процветать и развиваться вместе. Нам не суждено быть антагонистами. Мы можем быть лучше», - добавил госсекретарь США.