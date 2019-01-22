Скачать
Вторник, 22.01.2019
Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
Генсек СЕ пригласил украинскую делегацию на &quot;поговорить&quot;
Генсек СЕ пригласил украинскую делегацию на "поговорить"
&quot;Остались черные синяки&quot;: Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком
"Остались черные синяки": Беринчик рассказал о своих спаррингах с Усиком
Благотворительный концерт &quot;Океана Эльзы&quot;: собрано почти четыре миллиона гривен
Благотворительный концерт "Океана Эльзы": собрано почти четыре миллиона гривен

В США ожидают изменения поведения России в отношении Украины

В США ожидают изменения поведения России в отношении Украины
21:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В США хотят, чтобы РФ изменила свое поведение в отношении Украины.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявляет, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Российская Федерация изменила свое поведение в отношении Украины и международного сообщества в целом.

Об этом госсекретарь США заявил во время видеовключения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, нельзя сказать, что США и Россия обречены на соперничество после завершения «холодной войны». В частности, отметил он, США и Россия являются странами с самыми большими ядерными возможностями, и в Соединенных Штатах понимают, что Россия является «грозной страной в этом смысле».

По его убеждению, надо прилагать усилия, чтобы между странами происходил диалог с целью предотвращения распространения ядерного оружия и для надлежащего контроля за владением этим ядерным вооружением.

Помпео перечислил основные угрозы миропорядку: обошлось без России

«Мы хотим, чтобы Россия приступила к изменению своего поведения - касается это Украины или влияния на выборы в Соединенных Штатах и влияния на выборы во всем мире», - подчеркнул Помпео.

Он считает, что «такое поведение не похоже на поведение стран, которые хотят быть частью международного сообщества».

«И мы надеемся, что она (РФ) вернется к правильному курсу и комплексу мероприятий, который приведет её на путь к верховенству права и свободы. Если Россия осуществит эти шаги, то я уверен, что наши два государства смогут процветать и развиваться вместе. Нам не суждено быть антагонистами. Мы можем быть лучше», - добавил госсекретарь США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, РФ, Форум в Давосе, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
04 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
05 Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Татьянин день 2019: история праздника, традиции
Татьянин день 2019: история праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь