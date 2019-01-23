Скачать
Среда, 23.01.2019
Украину продолжает засыпать снегом: что происходит на дорогах
Украину продолжает засыпать снегом: что происходит на дорогах
В Украине могут объявить эпидемию кори
В Украине могут объявить эпидемию кори
WBC назвала Усика лучшим боксером 2018 года
WBC назвала Усика лучшим боксером 2018 года
Звезды побывали на премьере фильма &quot;Исчезновение&quot;
Звезды побывали на премьере фильма "Исчезновение"

ЦИК напомнила международным организациям, что РФ в Украине имеет статус государства-агрессора

ЦИК напомнила международным организациям, что РФ в Украине имеет статус государства-агрессора
13:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ЦИК просит учитывать международные организации, что РФ признана украинским законом государством-агрессором.

Центральная избирательная комиссия Украины призывает иностранные государства и международные организации, которые намерены отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины 31 марта, производить их тщательный отбор в связи с тем, что в Украине в связи с агрессией РФ введена уголовная ответственность за ряд действий.

"Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что положениями закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" РФ признана государством-агрессором, совершающим преступление против Украины и осуществляющим временную оккупацию части ее территории", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

Кроме того, в Комиссии отмечают, что в настоящее время действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

"Свобода" выдвинула своего кандидата в президенты Украины

"В связи с этим Центральная избирательная комиссия просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Россия, ЦИК, Страна агрессор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
02 Украину продолжает засыпать снегом: что происходит на дорогах
03 Гороскоп на сегодня, 23 января 2019: все знаки Зодиака
04 Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
05 Татьянин день 2019: история праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Украину накрыли сильные снегопады и метели
24 января суд огласит приговор Януковичу
24 января суд огласит приговор Януковичу
Бэтмен и Супермен оказались самыми непопулярными
Бэтмен и Супермен оказались самыми непопулярными
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь