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Экс-премьер Литвы спрогнозировал дату перспектив членства в ЕС для Украины

Экс-премьер Литвы спрогнозировал дату перспектив членства в ЕС для Украины
15:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году.

Литва и Польша будут продвигать в Евросоюзе стратегическую инициативу о получении Украиной в 2027 году перспектив членства в евросообществе.

Об этом в интервью собственному корреспонденту в Страсбурге заявил бывший премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс.

«Мы в нынешний «план Маршалла» добавили новую составляющую. Это часть вторая, скажем так, которую назвали «Украина-2027». В этом плане, который мы, возможно, обсудим в Украине еще до выборов, указано очень четко. 2027-й - это год, когда Литва второй раз будет председательствовать в Европейском Союзе. До нас в 2025 году будет председательствовать Польша. Сейчас с поляками обсуждается вопрос о необходимости создания такой стратегической связи. То есть обе страны во время своих председательств могут поднимать амбициозный вопрос, чтобы ЕС пришел к очень конкретному решению о дальнейшем продвижении Украины в евросообщество», - заявил литовский политик.

Кубилюс уточнил, что речь идет о предоставлении Украине конкретных перспектив членства в ЕС.

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«Мы постараемся это сделать. Но при условии, что и сама Украина выполнит свое домашнее задание до 2025-2027 годов. Окно возможностей есть», - убежден Кубилюс.

Как сообщалось, так называемый «план Маршала для Украины», инициатором и автором которого является Кубилюс, предусматривает привлечение в государство многомиллиардных международных инвестиций для реализации инфраструктурных проектов и европейских реформ.

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Украина, Польша, Литва, Членство Украины в ЕС, Андрюс Кубилюс.
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