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Во время суда в Ростове-на-Дону украинцу Грибу потребовалась медицинская помощь

Во время суда в Ростове-на-Дону украинцу Грибу потребовалась медицинская помощь
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Павлу Грибу на заседании суда пожаловался на плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь.

Медицинская помощь потребовалась украинцу Павлу Грибу, обвиняемому РФ в содействии терроризму, во время заседания по его делу в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в пятницу, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Во время заседания подсудимый пожаловался на плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь. После оказания медицинской помощи заседание было продолжено", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что следующее заседание назначено на 18 февраля. Продолжится допрос свидетелей.

19-летний П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

В России П.Гриб обвиняется по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности).

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судебные слушания начались в июле 2018 г., подсудимый отрицает обвинения. В ноябре Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест П.Гриба до 24 апреля 2019 года.

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30 января 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что состояние здоровья П.Гриба критическое, к тому же за время нахождения в СИЗО у украинца появились "новые сложные заболевания".

Киев требует предоставить П.Грибу необходимую медицинскую помощь.

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Суд, РФ, Ростове-на-Дону, Политзаключенный, Павло Гриб.
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