ЕС проведет расследование, о поставке мяса больных животных из Польши

Новости Украины: Еврокомиссия начинает расследование из-за скандала о экспорте мяса больных животных из скотобойной фабрике в Польше.

Еврокомиссия начинает расследование из-за скандала на скотобойной фабрике в Польше, где забивали больных животных, а их мясо было экспортировано в 13 стран ЕС.

Об этом заявила в пятницу, 1 февраля, пресс-секретарь Еврокомиссии, сообщает DW.

Как отмечается, уже в ближайший понедельник на фабрику, в Мазовецком воеводстве, должны отправиться представители контролирующих органов ЕС, чтобы проанализировать ситуацию.

Руководитель главного польского ветеринарного управления Павел Немчук подтвердил проведение нелегальных забоев скота. "Это была нелегальная процедура ночью, когда ветеринарный надзор отсутствовал", - заявил Немчук.

Тем временем фабрику, против которой начала расследование также польская власть из-за нелегального забоя скота, закрыли. Оттуда в продажу поступили уже 9,5 тонны мяса, треть которого попала не менее чем в 13 стран ЕС, в том числе в Германию, Францию, Испанию, Эстонию, Финляндию, Венгрию и другие. Но, по данным властей, риски для здоровья потребителей отсутствуют: ветеринарные и санитарные исследования подтвердили пригодность продуктов из этого мяса к потреблению. Впрочем, мясо было изъято с рынка.

Варшава уже объявила об усилении контроля на скотобойных предприятиях.