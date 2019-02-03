Порошенко заявил, что Украина будет энергетически независимой

Новости Украины: Глава государства отметил, что страна не будет покупать импортный газ.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина будет энергетически независимым государством. Об этом Порошенко рассказал в интервью телеканалу "Україна".

"Мы будем продолжать то, что было сделано за первые 5 лет. Я приводил две цифры, первая - что в 2009 году в соответствии с печально известным газовым контрактом Украина должна была покупать 52 млрд кубов газа, затем они были преобразованы в 41. За 2017 года страна закупила 14 млрд кубов, по 2018 - 10,5. И я твердо подчеркиваю, что Украина будет энергетически независимой", - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что страна не будет покупать импортный газ.

"Мы сможем сами себя обеспечить, это и повышение добычи, это программы и энергосбережение, которые смогут защитить нашу экономику", - сказал Порошенко.