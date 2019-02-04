Парубий предложил дату рассмотрения изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на согласительном совете предложил нардепам 7 февраля рассмотреть внесение в Конституцию изменений по НАТО и ЕС.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

"На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе нашего государства о получении полноправного членства в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник.

Как сообщалось, президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на членство Украины в ЕС и НАТО в первом чтении парламент одобрил 22 ноября 2018 года.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

В декабре 2018 года представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко прогнозировала, что окончательное (во втором чтении) голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию о курсе на интеграцию в ЕС и НАТО пройдет в конце февраля - начале марта 2019 года. Сам П.Порошенко заявлял, что соответствующие изменения в Основной закон пройдут до президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года.