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В "Оппоблоке" предложили рассмотреть снятие "блокады" с ОРДЛО

В &quot;Оппоблоке&quot; предложили рассмотреть снятие &quot;блокады&quot; с ОРДЛО
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский на согласительном совете 4 февраля предложил снять экономическую блокаду с ОРДЛО.

Фракция "Оппозиционный блок" предлагает снять экономическую блокаду с неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Призываю рассмотреть среди других экономических вопросов снятие блокады с неподконтрольных территорий Донбасса и восстановление в полном объеме всех форм социального обеспечения населения неконтролируемых районов Луганской и Донецкой областей", - заявил председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

По его мнению, два года блокады принесли Украине убытки, "как экономического, так и политического, а также гуманитарного характера".

"Без экономического сотрудничества, без налаживания контактов в социальной и гуманитарной сферы не может быть речи об успешной реинтеграции Донбасса", - подчеркнул В.Новинский.

Напомним, партия "Оппозиционный блок" в субботу, 15 декабря, на VIII съезде политсилы выдвинула кандидата в президенты Украины на выборах, которые назначены на март 2019 года. Им стал народный депутат, глава парламентской фракции Александр Вилкул. Политсила заявила о готовности участвовать в  президентских и парламентских выборах.

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Снятие, Вадим Новинский, Экономическая блокада, Оппоблок, ОРДЛО.
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