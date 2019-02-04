Генпрокурор о имуществе Захарченко: Арестуют повторно

Новости Украины: Имущество экс-министра МВД Виталия Захарченко скоро будет вновь арестовано.

Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что на имущество экс-главы Министерства внутренних дел Виталия Захарченко будет повторно наложен арест.

Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

"Относительно Захарченко... Хочу всех успокоить: речь не идет о чем-то чрезвычайном. Мы сейчас анализируем решение суда и уверены, что в ближайшее время повторно наложим арест на это имущество. Оно никуда не убежит. Это в основном квартиры и паркоместа, земельные участки - все как было, так и будет под следствием. Тем более, в перспективе передачи в суд дела по массовым убийствам на Майдане, в котором фигурирует тот же Захарченко, я абсолютно убежден, что известное его имущество будет предметом ареста по этому делу с последующей конфискацией в случае принятия соответствующего решения судом", - сказал Луценко.

Ранее СМИ сообщали, что Печерский райсуд Киева снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест, наложенный в рамках расследования дела об отмывании средств экс-главой МВД Захарченко.