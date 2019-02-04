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Луценко пригрозил статьей о госизмене экс-министрам обороны

Луценко пригрозил статьей о госизмене экс-министрам обороны
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокуратура пока не персонифицирует ответственность экс-глав Минобороны за снижение обороноспособности Украины.

Генеральная прокуратура Украины пока еще не персонифицирует ответственность бывших министров обороны Украины за снижение обороноспособности страны и фактическое разоружение, отмечает генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня мы еще не готовы говорить о персональной ответственности каждого из министров обороны, начальников Генштаба, их подчиненных", - сказал Ю.Луценко журналистам в понедельник после заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию хищений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и подрыву обороноспособности государства в 2004-2017 годах.

Вместе с тем, генпрокурор напомнил, что уже уведомлены о подозрении три бывших министра обороны – Михаил Ежель, Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин, которым инкриминируется должностная халатность и государственная измена.

"Думаю, что следствие, которое сейчас уже не у ГПУ, а у Государственного бюро расследований, даст законную оценку на протяжении этого года и всем другим участникам этой деятельности по фактическому разоружению украинской армии", - подчеркнул генпрокурор.

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Отвечая на вопрос о том, могут ли действия Генпрокуратуры повлиять на рейтинг кандидата в президент Украины Анатолия Гриценко, генпрокурор сказал: "Если бы я хотел повлиять хоть каким-то образом на Гриценко как на кандидата в президенты, я бы сегодня на экран вывел приказы и письма с его подписью (в ходе заседания комиссии по расследованию хищений в МО – ред. ), а я этого не сделал и делать не буду. Потому что считаю недопустимым обсуждать его деятельность в открытом эфире. Это вопрос следователей".

Вместе с тем, Ю.Луценко добавил: "Кандидатство кого-либо не может быть препятствием для следствия".

На заседании ВСК генпрокурор призвал народных депутатов не навешивать ярлыки руководителям Минобороны, которые могут стать фигурантами уголовных производств.

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Ю.Луценко пояснил, что по процедуре министр обороны формировал списки избыточного имущества, которые подавал на рассмотрение Кабинету министров. Правительство утверждало решение и делегировало право реализации этого имущества .

По словам генпрокурора, излишки имущества реализовывались предприятиям "Укроборонпрома", которые после технических работ передавали такое имущество специальным уполномоченным на внешнеэкономическую деятельность субъектам.

"Только когда аудит посчитает разницу принесенных в бюджет средств от реализации этого имущества "Укрспецэкспортом и другими уважаемыми организациями, а также рыночной стоимости этого имущества, если там будет дисбаланс – а мы предполагаем, что он есть – тогда наступит убыток. И только можно этот убыток предъявлять должностным лицам", - сказал генпрокурор.

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ГПУ, Минобороны, Генпрокуратура, Госизмена, Обороноспособность.
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