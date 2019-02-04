Суд отклонил иск Гриценко против ЦИК

Новости Украины: Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей.

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии Украины в связи с отказом предоставить ему, как кандидату в президенты, возможность работать с Государственным реестром избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, такое решение суд принял на заседании в понедельник.

В своем иске А.Гриценко требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.