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Суд отклонил иск Гриценко против ЦИК

Суд отклонил иск Гриценко против ЦИК
23:05 Пн, 4 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей.

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии Украины в связи с отказом предоставить ему, как кандидату в президенты, возможность работать с Государственным реестром избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, такое решение суд принял на заседании в понедельник.

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В своем иске А.Гриценко требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

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Суд, ЦИК, Анатолий Гриценко, Реестр избирателей, Выборы 2019.
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