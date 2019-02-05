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Порошенко: Лидеры 21 страны подтвердили, что дверь в НАТО открыта для Украины

Порошенко: Лидеры 21 страны подтвердили, что дверь в НАТО открыта для Украины
01:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко заявил, что 21 лидер стран НАТО подтвердил, что двери Альянса для Украины открыты.

На саммите НАТО летом 2018 года 21 президент и премьер стран-членов подтвердил, что двери НАТО открыты для Украины, и она имеет полное право решать самостоятельно, вступать ли в Альянс. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Украина не будет спрашивать разрешения России, и это должны признать наши партнеры по НАТО, все страны-члены. И на последнем саммите, где я имел честь присутствовать, среди стран-членов выступили 21 президент и премьер-министр. В выступлении каждого из них звучало: "мы должны подтвердить решение Бухарестского саммита о том, что дверь открыта. Мы должны отметить, что это решение принимает исключительно украинская власть и украинский народ", — сказал Президент.

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По его словам, именно поэтому так важно, чтобы в четверг парламент проголосовал за изменения в Конституцию Украины относительно курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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НАТО, Петр Порошенко, Североатлантическая интеграция, Курс на ЕС и НАТО.
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