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Порошенко: Украинцы смогут победить популизм

Порошенко: Украинцы смогут победить популизм
08:05 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко считает, что ситуация в Венесуэле является результатом популизма власти.

Украинские граждане сделают ответственный выбор во время голосования за кандидатов на высший государственный пост и не поведутся на популизм, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"Я убежден, что Украина еще продемонстрирует Европе ответственный выбор, как украинцы умеют побеждать популизм", - сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

По словам П.Порошенко, период проведения избирательных кампаний - это время, "когда цветет популизм". Он отметил, что последствия популизма наглядно продемонстрированы в Венесуэле. "Чем занимался Уго Чавес, а затем Мадуро? Первое, что он пообещал - он национализирует нефте- и газодобывающие компании и снизит цену на газ в два раза. Это было обещание Мадуро и он национализировал компании. Как только он национализировал - газ пропал. Как только сказали снизить цену на нефть - пропал бензин. Как только они занялись продуктами питания - пропали продукты питания. Это какой-то феномен Венесуэлы? Нет. Это феномен популизма", - констатировал президент.

Глава государства отметил, что опасность популизма существует сегодня не только в Украине, но и в Европе, однако он верит в победу над популизмом в Украине, как это произошло в европейских странах.

П.Порошенко выразил убеждение, что никакие популистские призывы, которые "часто базируются на российской пропаганде и элементах российской гибридной войны, потому что именно оттуда они получают и финансирование, и информационную поддержку", не повлияют на выбор украинского народа.

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"Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды с собственных ушей и больше никогда не купятся", - отметил президент.

П.Порошенко подчеркнул, что "украинцы очень ответственные и им точно не безразлична судьба государства".

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Петр Порошенко, Популизм, Политика.
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