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В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны

В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны
11:05 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил об открытии работы десятой сессии украинского парламента восьмого созыва.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл первое пленарное заседание десятой сессии парламента.

В зале зарегистрировались 356 народных депутатов.

Девятую сессию Верховной рады Украины объявляю открытой… В заседании Верховной Рады Украины принимает участие премьер-министр Украины и члены правительства", - сказал глава ВР. Отметим, эта сессия должна продлиться до 19 июля.

Андрей Парубий заявил, что будет выключать микрофон в сессионном зале народным депутатам, если они вместо обсуждения законопроектов будут заниматься предвыборной агитацией.

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"Когда я, председатель Верховной рады Украины, буду видеть, что во время обсуждения законов кто-то не обсуждает закон, а ведет предвыборную агитацию, я буду выключать микрофон. И я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит. Я не позволю превратить Верховную Раду Украины в плацдарм для избирательных кампаний, особенно учитывая то, какая огромная ответственность стоит перед нами на этой сессии", - сказал Парубий.

Напомним, в этом году президентские выборы состоятся 31 марта (31 декабря началась президентская избирательная кампания). Парламентские выборы должны состояться в октябре следующего года.

В связи с этим народные депутаты высказывают мнение, что работа парламента в течение десятой сессии не будет продуктивной.

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Верховная Рада, Парламент, Депутаты, Андрей Парубий, Заседание Верховной Рады.
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