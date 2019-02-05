"Радикалы" во главе с Ляшко заблокировали трибуну

Новости Украины: Депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко после выступления в парламенте, заблокировала трибуну.

Сегодня, 5 февраля, открылась 10 сессия Верховной Рады. Сообщается, что в зале зарегистрировались 356 народных депутатов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что будет выключать микрофон в сессионном зале народным депутатам, если они вместо обсуждения законопроектов будут заниматься предвыборной агитацией.

Сразу после открытия заседания парламента народные депутаты от Радикальной партии заблокировали парламентскую трибуну.

О блокировки объявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Наша фракция блокирует парламентскую трибуну. Мы не будем голосовать ни за один закон, мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев тому назад зарегистрировали, - о снижении цен на газ, об отправке в отставку руководства "Нафтогаза", об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядка начисления субсидий, чтобы каждый человек мог заплатить за коммуналку", - сказал Ляшко. Сейчас возле трибуны находится около 16 депутатов от Радикальной партии.

Возле трибуны собрались около 16 депутатов от Радикальной партии. Однако это не препятствует проведению пленарного заседания. Народные депутаты выступают со своих мест.