Скачать
Вторник, 05.02.2019
Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
Украина сократила количество поездов в Россию
Украина сократила количество поездов в Россию
Украинка Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду
Украинка Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду
Китайский Новый год 2019: традиции праздника
Китайский Новый год 2019: традиции праздника

"Радикалы" во главе с Ляшко заблокировали трибуну

&quot;Радикалы&quot; во главе с Ляшко заблокировали трибуну
11:56 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко после выступления в парламенте, заблокировала трибуну.

Сегодня, 5 февраля, открылась 10 сессия Верховной Рады. Сообщается, что в зале зарегистрировались 356 народных депутатов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что будет выключать микрофон в сессионном зале народным депутатам, если они вместо обсуждения законопроектов будут заниматься предвыборной агитацией.

Сразу после открытия заседания парламента народные депутаты от Радикальной партии заблокировали парламентскую трибуну.

О блокировки объявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

"Наша фракция блокирует парламентскую трибуну. Мы не будем голосовать ни за один закон, мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев тому назад зарегистрировали, - о снижении цен на газ, об отправке в отставку руководства "Нафтогаза", об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядка начисления субсидий, чтобы каждый человек мог заплатить за коммуналку", - сказал Ляшко. Сейчас возле трибуны находится около 16 депутатов от Радикальной партии.

В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны

Возле трибуны собрались около 16 депутатов от Радикальной партии.  Однако это не препятствует проведению пленарного заседания. Народные депутаты выступают со своих мест.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, Олег Ляшко, Радикальная партия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
04 Киев озвучил позицию по Венесуэле
05 Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны
Верховная Рада открыла десятую сессию
В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать
В Украине началась регистрация на ВНО-2019
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь