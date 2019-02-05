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В Украине открыли дело против Медведчука: когда вручат подозрение

В Украине открыли дело против Медведчука: когда вручат подозрение
15:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Генпрокуратура внесла в ЕРДР сведения о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком.

Во вторник Генеральная прокуратура Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "Народный фронт") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

"5 февраля 2019г Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины", - написала в своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как пишет Л.Сарган, глава пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г.Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

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Учитывая, напоминает пресс-секретарь генпрокурора, что согласно ст.1 Конституции Украины, Украина является унитарным государством, а ее территориальное устройство закреплено в ст.133 настоящего закона, а также то, что Российская Федерация путем обеспечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

"При таких обстоятельствах, в действиях Медведчука В.В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена), - отмечает Л.Сарган.

Она также подчеркивает, что Конституцией Украины законодательно закреплено территориальное устройство Украины (ст.133), предусматривающей Донецкую и Луганскую области, как административно-территориальные единицы в составе государства.

"В настоящее время существует реальная угроза насильственного отторжения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от Украины. А поэтому призывы провозглашенные на партийном съезде (идеальная совокупность, когда одни и те же действия лица составляют ответственность по двум статьям УК Украины, двумя составами преступлений)", - говорится в сообщении.

В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения.

"Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности", - добавила Л.Сарган.

Подозрение главе организации "Украинский выбор - право народа" Виктору Медведчуку по делу о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины может быть вручено после проведения необходимых следственных действий.

Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, сообщает корреспондент.

"Пока что говорить о доказанности (совершения преступления - ред.) еще рано. Будут проведены все следственные действия и собраны документы, и тогда при необходимости следователем будет вручено подозрение человеку, дело против которого сейчас внесено в ЕДРР и в отношении которого возбуждено уголовное производство", - сказал Лысенко.

По его словам, сейчас, в первую очередь, нужно допросить всех свидетелей, собрать все необходимые материалы, а для этого "понадобится время".

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Украина, ГПУ, Генпрокуратура, Виктор Медведчук, Андрей Тетерук, Кум Путина.
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