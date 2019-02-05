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Из окружения Медведчука последовал ответ на открытое дело

Из окружения Медведчука последовал ответ на открытое дело
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Соратники Медведчука обвинили "Народный фронт" в попытках сорвать восстановление мира на Донбассе.

Обращение народного депутата фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука в Генеральную прокуратуру Украины и последовавшее за ним внесение в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений свидетельствуют о намерениях "Народного фронта" сорвать восстановление мира на востоке Украины.

"Атака на Виктора Медведчука доказывает: больше всего на свете "партия войны боится реализации плана Медведчука, восстановления мира на востоке Украины, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс", - говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", опубликованном на ее официальном сайте во вторник.

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При этом в партии расценивают реакцию Генпрокуратуры на обращение, как демонстрацию того, "что власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование "Оппозиционной платформы – За жизнь", чей кандидат является главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах".

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В "Оппозиционной платформе - За жизнь" назвали действия А.Тетерука предсказуемыми, и заявили, что со стороны В.Медведчука следует ждать "юридического ответа". "Уверены, что юридический ответ Виктора Медведчука, который несомненно последует, продемонстрирует полную несостоятельность и "Народного фронта", и Тетерука", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура 5 февраля по обращению А.Тетерука внесла в ЕРДР сведения о совершении В.Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отмечает, что В.Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г.Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

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Учитывая, что согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а также то, что РФ путем обеспечения самопровозглашенных т.н. "ДНР" и "ЛНР" живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки. Таким образом, в данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения.

По словам Л.Сарган, материалы уголовных производств будут переданы в СБУ по подследственности.

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ГПУ, Виктор Медведчук, ЕРДР, Андрей Тетерук, Дело Медведчука.
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