Климкин о ДРСМД: Украине нужно будет отвечать на новые вызовы

Новости Украины: Климкин считает, что Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить.

Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности в случае, если США и Россия не вернутся к выполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, у Киева есть соответствующий опыт в сфере ракетного оружия, уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Такое поведение России привело к новой логике гонки вооружений. Конечно, другие партнеры также будут это (размещение ракет средней и малой дальности - Ред.) делать. И в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы. И мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт, интеллект и необходимость защищать нашу страну. У нас уже есть потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам в будущем решать нам", - сказал министр в интервью "Голос Америки” во вторник.

По его словам, Россия годами нарушала договор, размещая ракеты средней и малой дальности.

"Это абсолютно меняет весь смысл контроля над вооружением... Мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить", - резюмировал министр.