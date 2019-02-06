Луценко подала в суд на Гриценко: Требует 2,5 млн на нужды армии

Новости Украины: Луценко подала иск на Гриценко, требует возместить 2,5 миллиона гривень.

Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко подала иск на экс-министра обороны Украины, кандидата в президенты Анатолия Гриценко с требованием возместить 2,5 миллиона гривень моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства семьи Луценко.

Об этом она сообщила в эфире телеканала ZIK.

"2,5 миллиона гривень - это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы сделать платеж, который принимает Центризбирком у кандидатов в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (это он так думает, но так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск обойдется ему в тот же задаток", – заявила Луценко.

Нардеп добавила, что в случае победы в суде ее семья направит деньги на нужды волонтерских организаций и на армию. По ее мнению, армия потеряла свою боеспособность в те времена, когда Гриценко был министром обороны.