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Луценко подала в суд на Гриценко: Требует 2,5 млн на нужды армии

Луценко подала в суд на Гриценко: Требует 2,5 млн на нужды армии
02:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Луценко подала иск на Гриценко, требует возместить 2,5 миллиона гривень.

Нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко подала иск на экс-министра обороны Украины, кандидата в президенты Анатолия Гриценко с требованием возместить 2,5 миллиона гривень моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства семьи Луценко.

Об этом она сообщила в эфире телеканала ZIK.

"2,5 миллиона гривень - это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы сделать платеж, который принимает Центризбирком у кандидатов в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (это он так думает, но так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск обойдется ему в тот же задаток", – заявила Луценко.

Суд отклонил иск Гриценко против ЦИК

Нардеп добавила, что в случае победы в суде ее семья направит деньги на нужды волонтерских организаций и на армию. По ее мнению, армия потеряла свою боеспособность в те времена, когда Гриценко был министром обороны.

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Суд, Анатолий Гриценко, Ирина Луценко.
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