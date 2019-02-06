Скачать
Среда, 06.02.2019
В Украине запустили реестр коррупционеров
В Украине запустили реестр коррупционеров
Национальный банк ослабил валютные ограничения
Национальный банк ослабил валютные ограничения
Определен состав сборной Украины на зимний Олимпийский фестиваль
Определен состав сборной Украины на зимний Олимпийский фестиваль
Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения
Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения

В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания

В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания
12:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Центральном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко обнаружили пять устройств для прослушивания.

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, внефракционный народный депутат Виктор Чумак заявил, что в их штабе обнаружили прослушивающие устройства, в связи с чем призвал других кандидатов быть бдительными.

"Хочу показать… Это 5 устройств, которые были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Степановича Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио запись всех устройств, которые могут быть в помещении", - сообщил В.Чумак, выступая на пленарном заседании Верховной Рады Украины в среду.

Луценко подала в суд на Гриценко: Требует 2,5 млн на нужды армии

Нардеп продемонстрировал обнаруженные устройства.

Он высказал сомнение в том, что их могли установить частные охранные структуры и допустил, что без вмешательства государства это не произошло бы.

"Хотел бы обратиться к штабам всех кандидатов в президенты, за исключением действующего, потому что его охраняет куча специальных служб, которые проверяют все вокруг него, проверить все, что есть вокруг вас", - заявил В.Чумак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гражданская позиция, Анатолий Гриценко, Прослушка, Виктор Чумак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
03 Филарет продолжает руководство Киевской епархией
04 Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
05 Почему полезно пить воду утром натощак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Продление моратория на продажу земли: закон официально опубликован
Продление моратория на продажу земли: закон опубликован
Вакарчук предлагает провести выборы в Раду по новой системе
Вакарчук предлагает провести выборы в Раду по новой системе
Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
Морозы наступают: в каких регионах похолодает
Поздравления с Китайским Новым годом 2019: стихи и открытки
Поздравления с Китайским Новым годом 2019: стихи и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь