Янукович больше не интересен Интерполу

Новости Украины: Интерпол больше не разыскивает беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича с розыска.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска. Его нет в базах Интерпола", - сказала Сарган.

Ранее на пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира, и его нет в базах данных Интерпола.

В то же время он не ответил на вопрос о том, на каком юридическом основании он находится на территории России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог ответить журналистам, на каком основании Янукович долго находится на территории РФ, учитывая то, что миграционное законодательство предусматривает только 90-дневный срок безвизового пребывания. "Вопрос интересный, мне надо уточнить", - сказал он, добавив, что не думает, что на Януковича распространяется соответствующая норма закона.